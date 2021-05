FC Nantes : un banni de Gourcuff et Domenech renaît de ses cendres avec Kombouaré

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Pour la première fois de la saison, le FC Nantes enchaîne une deuxième victoire consécutive en Ligue 1 en dominant ce dimanche le Stade Brestois (4-1), pour le compte de la 35e journée de championnat. Toujours 18es et barragistes, les Canaris comptent désormais 2 points d'avance sur Nîmes, premier relégable et tenu en échec par Reims (2-2).

Premier but de la saison pour Coulibaly

Lancer le diaporama

FC Nantes : le calendrier de fin de saison des Canaris en Ligue 1 +10

Kalifa Coulibaly Credit Photo - Icon Sport

Auteur de la quatrième réalisation nantaise sur pénalty (62e), Kalifa Coulibaly a inscrit son premier but de la saison en Ligue 1. Titulaire à la pointe de l'attaque du FCN lors des 3 derniers matchs où il est précieux dans son jeu dos au but, l'avant-centre malien, peu utilisé par Christian Gourcuff et Raymond Domenech, renaît de ses cendres avec Antoine Kombouaré, qui lui fait pleinement confiance.

"Pour Kalifa, c'est important de marquer. Il s'était fait mal hier à l'entraînement. Il a fait un test aujourd'hui et ça s'est bien passé", a confié l'entraîneur des Canaris en conférence de presse d'après-match au sujet de son attaquant.

📸 Le 1⃣er but de Kalifa Coulibaly cette saison !#SB29FCN pic.twitter.com/CsK0QCPuoU — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) May 2, 2021