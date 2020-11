FC Nantes : un bon soldat de Waldemar Kita jure fidélité au FCN

Le FC Nantes s’est fait remarquer en début de saison pour le manque de passerelle existant entre son groupe professionnel et son centre de formation. Début septembre, le coach des U19 des Canaris Stéphane Ziani a en effet tancé Christian Gourcuff pour son absence de dialogue et de concertation avec les jeunes pousses du FCN.

Depuis, Franck Kita a quelque peu éteint l’incendie mais ce n’est pas pour autant que le dossier avancé dans la bon sens. Samuel Fenillat, lui, ne s’est pas arrêté à ce couac médiatique et continue de travailler à la tête du centre de formation du FC Nantes.

« Si je fais toute ma carrière au FCN, au centre, je serais heureux »

Mieux, ce fidèle soldat de Kita n’a absolument aucune envie de quitter son poste tant l’homme de 42 ans semble attaché à l’ADN de la Maison Jaune. « Basculer chez les pros ? Non, Je suis bien à ma place, dans ma mission et ma seule ambition est de faire de mon mieux dans ce rôle. Ce sont deux mondes différents, a-t-il assuré dans Ouest France. Entraîneur pro, c’est aussi accepter que tout peut changer en six mois, or j’aime travailler dans la continuité et bâtir. Je n’ai pas le sentiment que le statut d’entraîneur pro offre cela même dans les grands clubs comme le Bayern ou le Barça. Pour moi, le foot, c’est le FC Nantes. Aujourd’hui, je ne me vois pas ailleurs. Si je fais toute ma carrière au FCN, au centre, je serais heureux. »