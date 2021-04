FC Nantes : un bonus controversé pour Kita, d’autres révélations sulfureuses à venir ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : la rétrospective de l'année 2020 des Canaris

Le FC Nantes respire un peu mieux. Après leur victoire dominicale contre le RC Strasbourg (2-1), les Canaris se sont donné de l’air pour occuper la place de barragiste devant le Nîmes Olympique. Antoine Kombouaré a aimé l’état d’esprit de ses troupes à la Meinau mais il faut dire que Waldemar Kita avait su trouver les mots pour les remobiliser.

Selon 20 Minutes, le président du FC Nantes a en effet tenu un discours rassembleur avant le match en promettant à chacun une prime de maintien si la saison connaît un épilogue heureux. « Le discours s’est voulu grave, en rappelant aux intéressés qu’ils devraient assumer le licenciement de salariés du club en cas de descente en Ligue 2 », ajoute David Phelippeau.

En parallèle, Mohamed Toubache-Ter a fait savoir qu’il donnerait bientôt des détails sur « une causerie qui a scié tout un groupe d’une équipe jouant le maintien... » Forcément, les supporters du FC Nantes ont fait le rapprochement avec le discours de Kita qui venait de fuiter même si rien ne dit que ce soit celui-ci. Afin de ne pas perturber le club en question, l’insider a néanmoins reporté ses révélations quand la saison sera terminée. On a déjà hâte d’y être...

Ça va vite décidément, je me donne aucune importance.

On vient de me demander « Mohamed, quand on se sauvera... libre à toi d’en parler mais stp pas maintenant »

Tout comme le coach avec son compte anonyme, on en parlera donc en fin de saison. #Ligue1 #Ligue2 https://t.co/4yVTHA8suS