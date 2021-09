FC Nantes : un cadre de Kombouaré a perdu les pédales contre l’OGC Nice

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Antoine Kombouaré a l’impression de revoir le même match week-end après week-end. Déjà frustré par le manque de réalisme de ses joueurs contre l’OL (0-1), l’entraîneur du FC Nantes a pu constater les mêmes dégâts dimanche face à l’OGC Nice (0-2).

Pire, le coach des Canaris a assisté à la démission d'une partie de sa défense dans le money time devant Kasper Dolberg (75e) et Amine Gouiri (80e). Notamment du côté du couloir gauche, où Fabio a encore été à la peine... lui qui évolue d’habitude de l’autre côté du terrain. L’Équipe a sanctionné le Brésilien avec une note de 4/10 et des commentaires sévères.

« Il évolue dans le couloir gauche, ce qui ne l'aide pas, c'est certain. Mais cela n'excuse pas tout et surtout pas la tendance du Brésilien à perdre un peu les pédales sur quelques actions, explique le quotidien sportif. Comme à la 63e, quand il lâche complètement sa zone pour suivre un adversaire et laisse la porte ouverte à la première grosse occasion niçoise, manquée par Boudaoui. Averti pour une faute grossière (51e), il manque de maîtrise. Remplacé par Charles Traoré (87e). »

