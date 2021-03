FC Nantes : un cadre de Kombouaré colle un petit tacle à Domenech et Gourcuff

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

L’heure est grave au FC Nantes. Après 27 journées de L1, les Canaris occupent une inquiétante 19e place du classement et vont devoir se battre jusqu’au bout dans la course au maintien. Comment ont-ils pu en arriver là ?

La question a été indirectement posée à Andrei Girotto hier en conférence de presse. Le Brésilien de 29 ans, promu capitaine sous Antoine Kombouaré, a été clair. Il manquait jusque-là une valeur essentielle au groupe nantais : la discipline.

« Il manquait la discipline que le coach a apportée »

« Chaque match sera une finale maintenant. Contre Nîmes, on a fait une bonne première, pas la deuxième. On n’a pas réussi à les agresser. Il faut mieux gérer quand on mène au score. Garder la même intensité, on perd trop de points comme ça, a-t-il concédé devant les médias. Ça me plaît d’avoir le brassard d’une grande équipe comme Nantes. Mais on est tous des capitaines. L’équipe n’est pas plus faible que les autres années. Il manquait la discipline que le coach a apportée. »