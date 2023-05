FC Nantes : un cadre de Kombouaré joue franc-jeu sur la prime de maintien

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Si le FC Nantes est en pleine déliquescence actuellement et aux portes de la Ligue 2, Waldemar Kita a eu une idée polémique pour maintenir les Canaris sous pression : leur offrir une prime de maintien de 50 000€ par tête. Une prime qui scandalise plus d'un supporter, estimant qu'il s'agit d'une « prime de la honte » alors que le FCN devrait être sauvé depuis quelques semaines déjà mais joue à se faire peur.

« Votre chef vous propose une prime, allez-vous la refuser ? »

Comptant parmi les rares joueurs à tenir son rang sur le terrain actuellement, Samuel Moutoussamy a été lancé en conférence de presse ce vendredi sur cette fameuse prime, assurant qu'elle n'était pas nécessaire pour le vestiaire : « Avec ou sans prime, on va se bagarrer. On doit tout faire pour maintenir le FC Nantes, pour nous, nos familles, les supporters et les salariés du club. On sait à quel point le poids d’une descente peut-être lourd pour tout le monde. »

Pour autant, l'international congolais ne crachera pas sur cette prime et il s'en explique : « Si dans votre métier, vous n’êtes pas bien à un moment donné et que votre responsable, votre chef… vous propose une prime, allez-vous la refuser ? Je ne suis pas sûr. Mais je vous le redis, qu’il y ait une prime ou pas, ça ne change rien à ma détermination de maintenir l’équipe ».

