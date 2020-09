FC Nantes : un cadre du vestiaire adoube Christian Gourcuff

En pleine tourmente suite aux propos incendiaires de Stéphane Ziani à son égard, Christian Gourcuff aura certainement pris du plaisir à lire l'interview de son capitaine, Nicolas Pallois, sur le site officiel du FC Nantes. Le défenseur central dit en effet combien il apprécie de s'entraîner sous les ordres du Breton.

"Tout le monde travaille bien et on prend vraiment du plaisir dans les séances proposées. Il faut s'appuyer sur cette bonne dynamique (nul à Bordeaux, victoire contre Nîmes) pour être prêt à reprendre le chemin de la compétition dans un peu plus d'une semaine (à Monaco)."

Une ambiance légère grâce aux résultats

Le grand défenseur central a également tiré les conclusions des deux premières journées, qui ont vu son équipe prendre quatre points (0-0 à Bordeaux, 2-1 face à Nîmes) : "Sur la première rencontre à Bordeaux, il y a eu une expulsion rapide. Ça a quelque peu fossé la partie et on a eu du mal à imprégner notre rythme. Dimanche dernier face à Nîmes, on a mis un peu plus de tout dans cette partie. Dans l'ensemble, ça reste un bon match de notre part même si on s'est fait un petit peu peur sur la fin. On a su tenir l'avantage au score et c'est agréable de pouvoir attaquer cette période internationale l’esprit un peu plus libéré, avec ce premier succès à domicile."