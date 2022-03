FC Nantes : un Canari a brillé par son absence à Metz

Zapping But! Football Club FC Nantes - INFO BUT! : Marcelo Bielsa (Leeds) ne lâche pas Moses Simon

Après l’exploit face au PSG (3-1), le FC Nantes n'a ramené qu'un point de son déplacement sur le terrain du FC Metz (0-0). En panne d'inspiration, les Canaris n'ont pas réussi à faire trembler les filets et selon Yves Bertucci, adjoint d'Antoine Kombouaré, l'absence de Moses Simon, absent pour raisons familiales, a porté un préjudice certain au FCN...

Pas simple, la vie sans Simon...

« Des absences préjudiciables ? On connaît la qualité de Moses Simon qui peut faire des différences en un contre un, a déploré Bertucci (propos rapportés par le site Tribune Nantaise). Pour faire plus mal offensivement, il manquait de la précision et un garçon qui puisse faire des différences dans le un contre un. On a essayé de faire des appels. Sur ce match, excepté Ludo (Blas), nous n’avons pas des milieux qui se projettent beaucoup. Seb (Corchia) peut le faire, moins Charles (Traoré). Offensivement, on avait moins d’arguments. »

