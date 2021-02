FC Nantes : un Canari a franchi la ligne jaune, Domenech l'envoie à la cave !

Dimanche, le FC Nantes s’est incliné devant l'AS Monaco à la Beaujoire (1-2). Kader Bamba ne figurait pas dans le groupe retenu par Raymond Domenech, pas plus que celui de ce soir pour le choc contre l’ASSE (21h). Comme déjà évoqué ce week-end par Ouest France, les deux hommes auraient eu une petite altercation. Depuis, Bamba s'entraîne à part et a affiché une certaine lassitude sur les réseaux sociaux ce week-end.

Bamba a déjà fait part de sa frustration

Sur Instagram, il a ainsi accompagné une photo d’un homme pointant un revolver de ce commentaire : « Si quelqu’un te trouve dur de caractère, c’est qu’il n’arrive pas à te manipuler, à te contrôler et encore moins à te cerner ». Et sur Twitter, il a changé son image de profil par un cliché d’Albert Einstein avec la définition de ce dernier : « La folie, c’est de faire toujours la même chose et de s’attendre à un résultat différent. »

Trop de retards constatés par Domenech ?

L’affaire ne devrait pas en rester là puisque L’Équipe, après avoir laissé entendre qu’il avait attrapé le Covid-19, confirme ce mercredi que ce même Bamba a été écarté du groupe parce qu’il avait franchi trop nettement la ligne jaune en terme de « petits retards, voire plus. » Ambiance...