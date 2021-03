FC Nantes : un Canari a retourné Kombouaré aux yeux de tous !

Zapping But! Football Club FC Nantes : nos voeux pour les Canaris en 2021

Ludovic Blas n’a pas dû être le joueur du FC Nantes le plus souriant à l’arrivée d’Antoine Kombouaré. Ancien joueur du Kanak dans les rangs de l’En Avant de Guingamp, le milieu offensif (23 ans) n’avait pas toujours su se rendre indispensable à ses yeux. Kombouaré a mis ces antécédents de côté tant il semble désormais persuadé que Blas peut faire partie des hommes forts de l’opération maintien du FC Nantes.

« Ce que je peux constater, c’est qu’il a évolué, a avoué AK fin février. Quand je l’ai connu, il n’avait que 18 ans, attention ! Il a plus de maturité, il est responsable, a progressé sur le plan athlétique et mental. Maintenant, il sait qu’avec moi il sera attendu au tournant, que j’exige toujours plus, de lui comme de ses partenaires. Je sais de quoi il est capable, et je sais ce qu’il est capable de ne pas faire aussi. »

Sur ces bonnes paroles, Blas s’est encore distingué en étant élu joueur du FC Nantes pour le mois de février écoulé ! Il a obtenu 75% des suffrages des votants sur le site officiel des Canaris, ce qui ressemble à un mini plébiscite.

Blas plébiscité comme joueur du FC Nantes en février

Sur ces bonnes paroles, le décisif Blas s’est encore distingué en étant élu joueur du FC Nantes pour le mois de février écoulé ! Il a obtenu 75% des suffrages des votants sur le site officiel des Canaris, ce qui ressemble à un mini plébiscite qu'aurait pu valider Kombouaré.