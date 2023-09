FC Nantes : un Canari a retrouvé le moral et met le Stade Rennais en garde

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

A l'image de ses partenaires, Florent Mollet a semblé à côté de ses pompes lors des deux premières journées de championnat. Mais depuis le nul contre Monaco (3-3), les choses s'arrangent. L'ancien Montpelliérain a montré son meilleur visage le week-end dernier face à Lorient (5-3), match au cours duquel il a marqué. Présent en conférence de presse ce vendredi, il a confirmé ce retour en forme et mis en garde le Stade Rennais.

"On va tout faire pour leur ramener la victoire"

"Le dernier match contre Lorient m'a apporté beaucoup de confiance, d'autant que j'ai été décisif en fin de rencontre. Ça en a apporté aussi au collectif. C'est de bon augure pour dimanche. C'est un début de saison difficile à analyser, personnellement. Il y a eu des hauts mais aussi des bas car il y a eu des matches où je n'ai pas réussi à tirer mon épingle du jeu, comme contre Monaco et Marseille. On va à Rennes avec beaucoup de détermination. On y va pour rien d'autre que la victoire. Et si on peut prendre 6 points en 2 matches, on ne va pas s'en priver. Un derby sans supporter, c'est très très frustrant. On a besoin d'eux, on le voit à la Beaujoire où c'est magnifique. On va tout faire pour leur ramener la victoire."

