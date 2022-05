FC Nantes : un Canari confirme ne vouloir faire aucun sentiment avec l'ASSE

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Qui aurait pu imaginer, dans les années 60-70, quand les deux clubs se disputaient les titres de champion de France, que le FC Nantes aurait un jour le sort de l'ASSE entre les mains ? Samedi soir, à la Beaujoire, ce sera pourtant le cas. Une victoire des Canaris et les Verts iront en L2, quel que soit le résultat de Metz à Paris. Et, mauvaise nouvelle pour les hommes de Pascal Dupraz, Dennis Appiah a l'air d'être sur la même longueur d'ondes que son entraîneur, Antoine Kombouaré, il veut terminer la saison sur une victoire...

"Oui, on a hâte que la saison se termine mais il reste un match à disputer à domicile, a déclaré le Ghanéen. On va essayer de finir le travail, de prendre trois points et de faire une bonne prestation. Donner un beau visage à nos supporters pour ensuite partir en vacances sereinement." Si les Verts veulent arracher la 18e place synonyme de barrages, il leur faudra donc se battre et ne pas compter sur un cadeau des Canaris...

Le Nantais a hâte de finir la saison et veut terminer sur une bonne note #FCNASSE #ASSE https://t.co/BGNpBuOt2Z — Envertetcontretous (@Site_Evect) May 18, 2022

Raphaël Nouet

Rédacteur