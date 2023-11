FC Nantes : un Canari encense Aristouy et fait une révélation sur Pallois

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Ce mercredi, le site de la Ligue 1 publie une interview de Quentin Merlin. On y apprend notamment que le piston gauche est très proche dans le vestiaire de Nicolas Pallois, qui l'abreuve de conseils et qu'il considère comme un second père : "Nicolas Pallois avait été le dernier joueur à venir me féliciter après mon premier but contre le PSG. Nous nous sommes salués et avons partagé un sourire. Il est comme un père pour moi. Il me donne toujours des conseils et il a été là pour m'aider à me calmer car, bien sûr, étant jeune, je peux m'emballer, mais il m'a toujours remis sur les rails. Il est toujours là pour moi depuis mes débuts au FC Nantes".

"Je suis heureux d'avoir Pierre Aristouy comme entraîneur"

Le joueur de 21 ans a également fait l'éloge de son entraîneur, Pierre Aristouy, qu'il a connu chez les jeunes : "Je suis heureux de l'avoir comme entraîneur de l'équipe première désormais, il le mérite ! Il fait un excellent travail. Il a le soutien du groupe et, côté tactique, il fait les choses correctement. Cela nous donne envie de donner tout ce que nous pouvons".

