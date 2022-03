FC Nantes : un Canari envoie un message aux supporters avant l'AS Monaco

Zapping But! Football Club FC Nantes - INFO BUT! : Marcelo Bielsa (Leeds) ne lâche pas Moses Simon

Le FC Nantes reçoit ce mercredi l’AS Monaco en demi-finale de la Coupe de France. Les Canaris rêvent d’une qualification en finale et pourront compter sur les retours de Jean-Charles Castelletto, Quentin Merlin et Moses Simon pour affronter les Monégasques.

Présent ce mardi en conférence de presse à la veille de cette demi-finale de Coupe de France tant attendue, le milieu de terrain des Canaris, Samuel Moutoussamy, espère que le public nantais va porter son équipe. "Le public est plutôt galvanisant. Ça rajoute de l’envie. De la détermination. On sait qu’on n’est pas loin. C’est chez nous. Le stade sera plein. On va essayer de faire chauffer le stade le plus possible pour arracher la victoire. On y pense beaucoup, mais il y a toujours la même joie de vivre dans le vestiaire En 2019, à Paris, lors de notre dernière demi-finale, on jouait à l’extérieur. Ça change la donne. Quand c’est à guichets fermés, on sait que tout le stade est à fond derrière nous. Dans n’importe quelle situation, qu’on soit en train de défendre, d’attaquer, le stade chante. Ça fait du bruit. Ça va nous porter pendant le match. Après, c’est par notre performance et la manière dont on va se comporter qui pourra emporter le stade avec nous."

