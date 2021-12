FC Nantes, PSG : un Canari garde un souvenir impérissable des Mbappé

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Ce jeudi, Le Parisien consacre un article à Wilfried Mbappé, père de Kylian, qui a eu une influence énorme sur la carrière de l'attaquant du PSG. Mais le paternel a également été un éducateur très respecté en Seine-Saint-Denis, où il a croisé un certain Sébastien Corchia. Le latéral droit du FC Nantes a expliqué au quotidien régional qu'il gardait un souvenir impérissable de Kylian et de son père.

« Si je me souviens de Kylian Mbappé enfant ? Bien sûr ! Kylian avait 5 ans. Il venait avec Wilfrid à chaque match pour nous supporter. Il avait tout le temps son ballon, il jonglait et il essayait même de nous dribbler. C’est marrant de voir maintenant ce qu’il est devenu. Malgré son jeune âge, on sentait déjà que Kylian avait un don pour le foot. »

RT @LeParisien | Sébastien Corchia : «Pour Wilfrid Mbappé, ses joueurs étaient comme ses enfants» https://t.co/PNe9MU2HbN | WNEWS pic.twitter.com/GwOQF4mqNe — REVUE DE PRESSE (@wnewspresse) December 16, 2021