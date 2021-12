FC Nantes : un Canari n'a aucune envie d'aider l'ASSE à se relancer

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Demain, le FC Nantes a l’occasion de conclure l’année 2021 en beauté. Débutée dans le chaos le plus total avec une place dans la zone rouge et Raymond Domenech aux commandes, elle a vu les Canaris se relever sous la houlette d’Antoine Kombouaré, sauver leur place en L1 via les barrages et aujourd’hui pointer dans la première partie du classement. C’est justement ce souvenir des moments compliqués qui a fait dire à Marcus Coco en conférence de presse qu’il n’y avait aucune pitié à avoir avec l’ASSE, son adversaire demain à Geoffroy-Guichard.

« En terme de football, on a hâte d'y être parce qu'on sait que c'est un match important. On peut les enfoncer comme on peut les relancer. Cela va être à nous de faire ce qu'il faut pour bien terminer l'année. On se rappelle qu'on était un peu dans la même position l'année dernière et que personne nous a laissé de chance donc il va falloir réagir de la même façon, être professionnel et essayer de profiter de leur mauvaise passe. »

