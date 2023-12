FC Nantes : un Canari pointé du doigt pour son individualisme après le PSG

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Le FC Nantes est revenu de Paris samedi dernier avec beaucoup de frustration. Revenus au score grâce à Mostafa Mohamed juste avant la pause, ils ont longtemps fait jeu égal avec les leaders de la Ligue 1 avant d'encaisser un deuxième but à huit minutes de la fin, par l'ancien de la Maison Jaune Randal Kolo Muani qui plus est... Mais en plus du scénario de la partie, la prestation de Marquinhos a donné des regrets. Car l'ailier brésilien, qui a joué la dernière demi-heure, n'a rien fait de bon sur le terrain.

"Il était plus occupé à se friter avec les Parisiens et l'arbitre"

"Quand on fait des remplacements, c'est pour apporter un plus, a déclaré à son sujet Marius Anita sur le plateau de Télé Nantes. Et là, ça a été moins bien. On attend de lui une qualité technique mais il ne l'a pas fait. Il a eu un comportement bizarre. Il n'a pas été concerné par la mission que l'entraîneur lui avait donné mais pas sa propre personne." "C'est le mal d'avoir un joueur prêté, qui sait déjà qu'il ne restera pas l'été prochain, voir même qui sait qu'il sera rappelé dès janvier par Arsenal, a prolongé Emmanuel Merceron. Il était plus occupé à se friter avec les Parisiens et l'arbitre."

Le Brésilien #Marquinhos a fait son retour dans les flops de la semaine



🗣@mariusanita : "J'ai encore été déçu. Il est passé à côté de son entrée"



🗣@ManuMerceron : "Il était plus occupé à se friter avec les Parisiens et l'arbitre" #NantesFoot 👉 https://t.co/Yn6a4EzZd8 pic.twitter.com/y1kaJHiupK — Maxime Buchot (@buchotm) December 11, 2023

Podcast Men's Up Life