FC Nantes : un Canari prend le parti de Kita contre les supporters

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

L'interview d'Abdoulaye Touré pour Canal+ va faire beaucoup de bruit. On en avait déjà eu un aperçu lors du match OM-Rennes (1-0) de mercredi soir. Le milieu de terrain y expliquait qu'il avait beaucoup apprécié le passage de Raymond Domenech, sa grande connaissance du football, et qu'avec un peu plus de temps, il aurait très certainement fini par obtenir des résultats. Mais le meilleur (ou le pire) était à venir…

"C'est mieux sans public"

L'ancien capitaine estime en effet que pour lui et ses partenaires, il vaut mieux jouer actuellement dans une Beaujoire vide ! "Si la présence des supporters nous aiderait ? Je pense que ça serait plus une guerre contre la présidence qu'une source de motivation pour les joueurs. Si c'est mieux sans public ? Pour l'instant, tant qu'on est dans cette situation, oui."

Des propos assez ahurissants qui ont fait bondir les supporters. Ainsi, Emmanuel Merceron a écrit sur Twitter : "Les joueurs qui étaient totalement épargnés par la contestation, dans leurs fauteuils de sénateur, pénards en chausson vers la L2, vont réussir à se foutre dans le merde tout seul grâce à ce genre de déclas lunaires".

