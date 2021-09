FC Nantes : un Canari reconnaît que la peur paralysait l'équipe l'an dernier

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Deux belles victoires, à Angers (4-1) dimanche dernier et contre Brest (3-1) mercredi, et c'est reparti au FC Nantes ! Actuellement 8es, les Canaris regardent devant eux à l'heure de se déplacer à Reims. Interrogé en conférence de presse sur la belle dynamique de son équipe, Wylan Cyprien a fait un parallèle avec la saison dernière, même s'il n'était pas là.

« J’ai eu la chance d’arriver au moment où les mecs reprenaient confiance, a déclaré le milieu de terrain. De suite, tout devient plus facile, même si ce n’est pas facile. L’année dernière, je pense qu’il y avait de la peur, la pression du résultat. On sent les joueurs relâchés, tout le monde s’entraide et tire dans le même sens. Ça ne peut que bien fonctionner et c’est plus simple en termes d’intégration. » Une bonne partie du mérite d'avoir sorti l'équipe du cercle vicieux de la défaite revient à Antoine Kombouaré, débarqué au printemps quand la menace de la relégation planait.

