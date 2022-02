FC Nantes : un Canari s'est blessé à la CAN 2022

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Quatre joueurs du FC Nantes ont disputé la Coupe d'Afrique des Nations 2022. Il s'agit de Jean-Charles Castelletto (Cameroun), Moses Simon (Nigéria), Charles Traoré et Kalifa Coulibaly (Mali). Alors que les trois derniers cités ont été éliminés dès les huitièmes de finale, le premier était qualifié en demi-finale avec les Lions Indomptables

Inquiétude pour Castelletto

Mais le Cameroun a été sorti ce vendredi par l'Egypte au tirs au but (0-0 , 3-1 t.a.b.). Titulaire, Jean-Charles Castelletto est sorti sur blessure lors de la prolongation, remplacé par le Stéphanois, Harold Moukoudi (96e). Mais à l'heure actuelle, on ne connaît la nature et la gravité de sa blessure et s'il sera présent ce samedi pour le match pour la troisième place face au Burkina Faso.