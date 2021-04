FC Nantes : un Canari valide le dernier pari de Kombouaré

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Dimanche, le FC Nantes recevra l'OGC Nice pour tenter d'oublier la déception du match nul contre Lorient (1-1) il y a quinze jours. Une déception car l'égalisation des Merlus sur un missile de Lorienté dans les arrêts de jeu les a laissés à la 19e place alors qu'ils seraient de la zone rouge en cas de succès. Le FCN pointe une longueur derrière Nîmes (18e) et le FCL (17e), ce qui promet une belle bagarre jusqu'au bout. La bonne nouvelle, c'est qu'à en croire Jean-Charles Castelletto, Antoine Kombouaré a réussi à stabiliser sa défense…

"A trois derrière, c'est un bon système de jeu"

"Jouer à trois derrière dans l'axe, c'est un bon système de jeu car nous, les défenseurs centraux, on ressent plus de sécurité et ça facilite la montée sur le terrain de tout le bloc, a déclaré l'ancien Brestois au site officiel du FCN. On ose un peu plus trouver nos milieux voire même nos attaquants. C'est une bonne chose et on se montre bien plus compact."

"Contre Nice, ce sera un match très difficile, face à une équipe joueuse. Ils possèdent des joueurs défensifs capables de bien ressortir les ballons et un joueur devant qui les garde bien. Il va falloir être très concentré et les empêcher de sortir proprement depuis leur ligne arrière. Il faudra également bien bloquer leurs milieux qui trouvent souvent les bonnes passes vers l'avant."