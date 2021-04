FC Nantes : un Canari veut jouer la carte du seul contre tous avant l'OL

Zapping But! Football Club FC Nantes : le debrief du mercato des Canaris

Le FC Nantes a pris un nouveau gros coup sur la tête dimanche en s'inclinant sur la pelouse du Stade Rennais dans le derby (0-1). Toujours scotchés à la 19e place, les hommes d'Antoine Kombouaré voient les journées défiler et leur incapacité à sortir de la zone rouge grandir. Interrogé par le site officiel du FCN, le latéral gauche Charles Traoré attend une réaction contre l'OL à la Beaujoire dimanche et mise pour cela sur la carte du "Personne ne nous fera de cadeau".

"On ne pourra compter que sur nous dans cette lutte"

""Maintenant, il faut arrêter de regarder les autres. On ne pourra compter que sur nous dans cette lutte. C'est un grand match qu'on s'apprête à jouer. On a connu cette situation lors de notre récent déplacement à Paris. Il faudra faire un match de Coupe comme j'aime bien le dire, tout en montrant de l'envie à domicile afin d'essayer de mettre fin à cette série sans succès à La Beaujoire."

"On connaît la dimension de l'OL, une formation qui joue le titre cette saison. Ce n'est pas rien. Maintenant, rien n'est impossible et il faudra faire preuve d'une grande solidarité, faire deux fois plus d'efforts ensemble et personnellement, j'y crois. On va bien se préparer cette semaine pour faire quelque chose de grand contre cette équipe."