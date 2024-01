FC Nantes : un Canari veut profiter de la CAN pour convaincre Gourvennec

Marcus Coco veut mettre les bouchées doubles durant la CAN. L’ancien Guingampais a été interrogé sur les nombreuses absences qui allaient frapper le FC Nantes pendant la Coupe d'Afrique des Nations qui débutera dans les tous prochains jours en Côte d'Ivoire. Lui voit une chance de montrer à Jocelyn Gourvennec qu'il peut s'imposer dans la durée dans son onze de départ.

“Prendre un plus grand rôle durant la Coupe d'Afrique des Nations ? Oui, je vais en profiter, même si je ne serai pas le seul dans ce cas. Malgré les absences, il y a toujours de la concurrence dans l'équipe”.

À quelques heures du duel face à Pau en Coupe de France, Marcus Coco annonce la couleur.

Pour résumer

