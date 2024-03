FC Nantes : un champion du monde détruit les Canaris

Zapping But! Football Club

Le bon et le très mauvais. Voilà ce qu'ont connu les supporters du FC Nantes en une semaine avec une victoire à Lorient et une défaite face au FC Metz au stade de la Beaujoire. Les joueurs de Gourvennec ont été transparents face aux Lorrains, provoquant la colère de certains de leurs supporters.

Comme le relaie le site tribunenantaise, Bruce Grannec, inconditionnel des Canaris et champion du monde de jeux vidéos liés au football à quatre reprises, a fait part de sa colère lors d'une émission consacrée au ballon rond.

"Avec ce qu’ils font, ils sont en train de se mettre dans la sauce tout seuls. Ils vont finir par être barragistes ou même redescendre. Quand tu perds à domicile contre le dernier et l’avant dernier… quand tu vois le match contre Metz : le match il est flippant, tu ne mérites rien, c’est une honte absolue(...)Ils ont joué à domicile contre Metz comme si c’était le PSG en face. Qu’ils continuent comme ça, et il y a un monde dans lequel ils finissent en Ligue 2, et ça sera mérité. (…) Je pense que si Aristouy était là aujourd’hui, Nantes aurait plus de points et serait confortable. Il y avait du jeu."

Podcast Men's Up Life