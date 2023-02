FC Nantes : un changement net de tendance se confirme pour l'avenir de Kombouaré

Zapping But! Football Club FC Nantes - INFO BUT! un international nigérian dans le viseur

En fin de contrat en juin prochain, Antoine Kombouaré (59 ans) semblait lentement mais surement se diriger vers un départ du FC Nantes à l'issue de la saison. Refusant de se projeter au delà de cette saison et pas spécialement proche de son président Waldemar Kita, le Kanak a récemment botté en touche sur son avenir : « On verra à la fin de la saison. On attend ».

D'après Le 10 Sport, la tendance d'un départ se serait fortement inversé ces dernières semaines et si Stéphane Ziani (entraîneur de la réserve des Canaris) semblait promis à reprendre la suite, l'ancien meneur de jeu devra sans doute patienter un ou deux ans de plus.

L'hiver a changé la donne dans la tête de Kombouaré

En effet, entre la prise de distance de l'agent Mogi Bayat (avec qui Kombouaré ne s'entendait pas) et le Mercato d'hiver où il s'est senti écouté et entendu par ses dirigeants avec les arrivées de joueurs comme Florent Mollet ou encore Andy Delort, le technicien nantais ne serait plus dans le même esprit d'une fin de cycle qu'il y a encore quelques mois.

Si les discussions préliminaires ont même déjà démarré entre Antoine Kombouaré et les dirigeants, rien n'est encore formalisé. Focalisé sur la fin de saison excitante à jouer (maintien en L1, Europa League et Coupe de France), le Kanak ne veut pas se disperser. Au sein de l'Etat-major, il ne reste réellement qu'un point de tension à dissiper avec Kombouaré : ses relations avec le centre de formation et sa réticence à miser sur les jeunes du cru.