FC Nantes : un chiffre de bon augure avant Lorient ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Pas simple, forcément, de se rendre au Moustoir lorsque votre équipe, le FC Nantes, éprouve les pires difficultés à prendre des points depuis des semaines et que, dans le même temps, le FC Lorient sort la tête de l'eau en glanant plusieurs succès.

Déjà 5 succès à Lorient

Mais le FC Nantes n'a plus le choix. Les joueurs de Gourvennec, qui restent sur un revers logique face au PSG, se doivent de prendre leurs distances avec la zone rouge et cela passe nécessairement par un ou trois points à Lorient. A noter qu'historiquement, et en dépit de la défaite concédée la saison dernière, 2-3 au mois de septembre 2022, les Nantais réussissent bien au Moustoir.

Comme le précise le site officiel du club, il s'agira du 12e duel entre les deux clubs et les Nantais sont actuellement devant. Avec 5 victoires, 2 nuls et 4 défaites.

Podcast Men's Up Life