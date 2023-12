OL - FC Nantes : un choix lunaire de Gourvennec à Lyon interpelle les supporters

En s'inclinant ce mercredi sur la pelouse de l'Olympique Lyonnais (1-0) pour son dernier match de 2023, le FC Nantes a enchaîné une troisième défaite consécutive en championnat.

Alors que les Canaris étaient menés depuis le retour des vestiaires et l'ouverture du score d'Alexandre Lacazette (50e) mais qu'ils étaient en supériorité numérique après le carton rouge de Dejan Lovren (84e), Jocelyn Gourvennec a fait entrer Nicolas Pallois dans le temps additionnel. Jusque là, tout va bien, sauf que l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux, qui est un défenseur central, est rentré pour jouer avant-centre. Un choix qui a laissé perplexe l'insider du FCN, Emmanuel Merceron, et plusieurs supporters nantais sur les réseaux sociaux.

On est presque en 2024, et ce matin on vit dans un monde où Nicolas Pallois est rentré avant centre dans un match de Ligue 1. Modernité. #FCNantes