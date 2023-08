FC Nantes : un chouchou d’Aristouy a repris confiance avant l'OM

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Il y a eu du spectacle hier à la Beaujoire, où le FC Nantes et l’AS Monaco se sont tenus en respect après 90 minutes de folie (3-3). Très réalistes, pour une fois, les Canaris ne décollent toujours pas au classement malgré avoir affiché un visage plus séduisant que lors de leurs deux premières sorties de la saison. Ce constat implacable frustre Marcus Coco (27 ans).

Coco sait quoi améliorer contre l'OM

« C'est très frustrant, car je pense qu'on méritait mieux, a-t-il déclaré sur beIN Sport. Après, on a encore un peu répété les erreurs des matchs précédents. Mais c'est très encourageant et il va falloir continuer sur cette lancée. Pourquoi on a craqué ? C'est un peu tout. Physiquement, c'est un peu dur. Et même au niveau de la concentration. (...) Il va falloir être plus concentré dans les temps faibles pour tenir les résultats dans les futurs matchs. »

