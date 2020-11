FC Nantes : la crise à la Jonelière illustrée par un classement

En début de saison, l'entraîneur des U19 du FC Nantes, Stéphane Ziani, avait mené une charge brutale contre Christian Gourcuff, accusé de ne pas suffisamment faire confiance aux jeunes. La polémique avait duré quelques jours avant de retomber. Mais a laissé des traces et un constat flagrant : le centre de formation des Canaris n'est plus que l'ombre de ce qu'il a été dans les années 80-90. Un classement produit par l'observatoire du sport (CIES) vient de le confirmer.

Le FCN n'est que 29e !

Ce classement compile les clubs ayant formé le plus de joueurs présents dans les 31 championnats européens. Il existe également une version concernant uniquement les 5 grandes ligues. Par charité, nous avons retenu cette dernière. Contre toute attente, c'est le Real Madrid qui compte le plus d'éléments issus de sa pépinière en Liga, en Premier League, en Bundesliga, en Serie A et en Ligue 1. Le FC Barcelone et l'Olympique Lyonnais complètent le podium. Le PSG est 4e.

Le FC Nantes ? Il faut descendre beaucoup plus bas, croiser le Stade Rennais (8e), l'AS Saint-Etienne (11e), l'AS Monaco (12e), le RC Lens (16e) et les Girondins de Bordeaux (22e), avant de croiser les Canaris, 29es. Ceux-ci ont fourni 15 joueurs aux cinq grands championnats. C'est presque trois fois moins que le Real Madrid (43). C'est surtout la preuve que quelque chose ne tourne plus rond à la Jonelière…