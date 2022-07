FC Nantes : un consultant dégoupille après le retrait des Canaris du Challenge Emiliano Sala

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Les Girondins en proie à de graves difficultés et contraints d'annuler leur participation au Challenge Emiliano Sala, le FC Nantes a décidé, par le biais d'un communiqué de ne pas se présenter non plus à Orléans pour ce tournoi hommage à l'ancien buteur argentin, décédé tragiquement en janvier 2019. Une décision qui a provoqué l'annulation de ce challenge à but caritatif... Et agacé beaucoup de monde.

Simone Rovera se paie le FC Nantes !

Si du côté des supporters du FCN la levée de bouclier a été immédiate et vindicative, dans la presse nationale on s'insurge aussi contre cette décision. Dans l'After Foot jeudi soir, le journaliste italien Simone Rovera s'est fendu d'un vibrant coup de gueule faisant part de son incompréhension de la décision du FC Nantes :

« Je ne comprends pas. Je ne veux pas trop en parler car cette situation m'énerve et je ne veux pas perdre le contrôle de mes mots (…) On parle d'une compétition dédiée à Emiliano Sala... Cela peut se jouer avec les U14, même si Nantes joue face aux poussins de Bordeaux, ça reste magnifique. Les gens vont au stade pour honorer Emiliano Sala. Cela ne doit pas être un match amical comme les autres... On n'est pas là pour regarder du beau football mais pour rendre hommage. Je me souviens du mépris et de la rage de Kombouaré après la finale de Coupe de France, après les chants des supporters de Nice sur Emiliano Sala... Mais si lui, son équipe et son club n'arrivent pas à rendre hommage en allant à un tournoi bénévole, j'espère qu'ils ne parleront plus jamais d'Emiliano Sala parce qu'ils ne le méritent pas... »