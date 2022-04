FC Nantes : un couac rarissime a frappé les Canaris avant Brest

Zapping But! Football Club FC Nantes - INFO BUT! : Marcelo Bielsa (Leeds) ne lâche pas Moses Simon

Le FC Nantes est reparti de l’avant à Clermont. Après leur défaite musclée contre le LOSC avant la trêve internationale, les hommes d’Antoine Kombouaré ont montré qu’ils avaient encore la tête au championnat malgré la finale de la Coupe de France en mai prochain.

Si le secteur offensif a donné entière satisfaction à Antoine Kombouaré, on ne peut pas en dire autant de l’arrière garde des Canaris. En l’absence du taulier Nicolas Pallois, blessé, le FC Nantes a même affiché des carences criantes à certains moments alors même que Johan Gastien était absent.

Lafont, un inhabituel 4 dans L’Équipe !

« Je le trouvais vieillissant, mais c'est là que tu vois que Pallois est archi important. La fébrilité derrière à Nantes c'est flippant », a observé Emmanuel Merceron sur Twitter en plein match. Même Alban Lafont (23 ans), aérien cette saison, est quelque peu passé au travers et a récolté la note de 4 très inhabituelle dans L’Équipe !

« Peu sollicité en première période, il repousse une frappe de Dosso après une incompréhension avec Castelletto (6e). Il ne pouvait pas grand-chose sur le but de Khaoui mais il est fautif sur celui d'Abdul Samed (63e), cette frappe flottante qui l'a lobé et surpris et qu'il devait pouvoir détourner », a analysé le quotidien sportif.

