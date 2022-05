FC Nantes : un coup bas du clan Kita à Mickaël Landreau ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Porte-parole du Collectif nantais, désireux à terme de contribuer au rachat du FC Nantes, Mickaël Landreau paie-t-il sa position et l'inimitié de Waldemar Kita à son égard ? Ce n'est pas impossible...

Ce samedi, le joueur le plus capé de l'histoire de la L1 (618 matchs) et légende des Canaris fête ses 43 ans et, alors qu'il en a pourtant l'habitude avec d'autres grands noms (ou moins grands noms), le club ligérien a « oublié » de rendre hommage à l'ancien gardien de but.

Il n'en fallait pas plus pour que la twittosphère favorable au Collectif nantais ne fasse remarquer l'inélégance du club ou laisse entendre que Waldemar Kita fait passer certaines consignes de communication...

.@FCNantes On ne peut pas croire que t'as vraiment la consigne de ne pas souhaiter l'anniv de Micka Landreau ? Légende de ton institution ! #FCNantes — Emmanuel Merceron 🇫🇷🚴🏻‍♂️⚽️ (@ManuMerceron) May 14, 2022

Alexandre Corboz

Rédacteur