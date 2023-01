FC Nantes : un coup de pouce du Real Madrid avant le choc contre la Juventus ?

Lorsque le tirage au sort des barrages de l'Europa League a eu lieu, le FC Nantes avait tout à craindre de la Juventus Turin. Mais aujourd'hui, il a tout à espérer. Car les Bianconeri sont au fond du gouffre après le retrait de quinze points que leur a infligé la Fédération pour de fausses plus-value. Candidate à une qualification pour la Champions League, la Vieille Dame est désormais plus proche de la zone rouge de Serie A que de la zone européenne. Preuve que ses joueurs n'ont plus trop la tête à Turin, elle vient de s'incliner à domicile face au promu Monza (0-2)...

Et le pire, c'est qu'elle pourrait être privée de sa principale arme offensive, Dusan Vlahovic, pour la double confrontation avec Nantes. En effet, l'attaquant serbe, qui revient après un long arrêt dû à une pubalgie, a demandé à son agent de lui faire quitter Turin au plus vite. Un intérêt du Real Madrid, qui cherche une doublure à Karim Benzema, existe. Les choses devront aller très vite puisque le marché hivernal ferme ses portes ce soir. Mais un transfert de l'ancien de la Fiorentina est de l'ordre du possible. Pour la plus grande joie du FC Nantes...

