FC Nantes : un destin à la Julien Stéphan (Stade Rennais) pour Patrick Collot ?

Depuis dimanche après-midi et la déroute à la Beaujoire contre le RC Strasbourg (0-4), le sort de Christian Gourcuff ne faisait plus de doute. Lâché par la plupart de ses joueurs, en conflit ouvert avec le centre de formation et le staff médical, l'entraîneur a été licencié par le FC Nantes ce mardi. Il a été remplacé par son adjoint, Patrick Collot. Lors du podcast Sans Contrôle, les journalistes Simon Reungoat (Hit West), Jean-Marcel Boudard (Ouest-France), Pierre-Arnaud Bard (Presse Océan) et David Phelippeau (20 Minutes) ont évoqué un destin à la Julien Stéphan pour le nouveau coach du FCN.

"Il a une vraie autorité sur le groupe"

« Les dirigeants vont peut-être continuer avec Collot car c’est un vrai meneur d’hommes. Quand il pousse une gueulante dans le vestiaire, les murs tremblent. C’est quelqu’un qui est capable de dire les choses. Il a une vraie autorité sur le groupe. Comme Julien Stéphan avec le Stade Rennais ? Non car Stéphan est moins autoritaire et plus porté sur la formation. Mais dans l’idée « tu fais l’intérim et si ça marche, on te garde », oui, c’est ça. »

Pour Patrick Collot, "l'opération Stéphan" démarre ce dimanche par la réception de la lanterne rouge dijonnaise. Un moindre mal pour le nouvel entraîneur des Canaris car son "modèle" rennais avait pour sa part débuté son aventure par un déplacement à Lyon…