FC Nantes : un dossier brûlant de Kita reporté à 2025

La question du stade à Nantes est très sensible. Cela fait des années que Waldemar Kita plaide pour une nouvelle enceinte mais son projet de YellowPark a été retoqué par la municipalité. Notamment parce que les supporters sont très attachés à la Beaujoire. Sauf que cette dernière ne peut être agrandie ou modifiée car bâtie en béton armé selon des critères très spécifiques. En gros, pour la changer, il faut tout casser. Et cela a évidemment un coût trop important pour la municipalité, quand bien même elle n'offre pas des conditions d'accueil optimales. D'où des tensions persistantes avec le patron des Canaris à chaque renouvellement de la convention liant la Métropole, propriétaire du stade, et le club.

D'ailleurs, des négociations devaient s'ouvrir dans les prochaines semaines car l'actuel contrat se termine en juin. Mais selon le site Actu Nantes, la Métropole va ajouter un avenant au bail en cours afin de le prolonger jusqu'en 2025. Cela afin d'organiser en toute sérénité les matches de rugby pour la Coupe du monde 2023 à l'automne et les épreuves des JO de 2024. Le centre d'entraînement José-Arribas et la Jonelière sont également concernés. En 2025, par contre, il faudra de nouveau se confronter à Waldemar Kita, s'il n'a pas vendu le FCN d'ici là...