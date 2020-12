FC Nantes : un dossier cher à Kita dans l'impasse

Parmi les reproches que les supporters adressent à Waldemar Kita, il y a ce qui semble être un manque de respect pour l'histoire du FC Nantes. Il est vrai que l'homme d'affaires est plutôt du genre à regarder devant que derrière, même si sa volonté d'ériger une statue à Henri Michel semble prouver le contraire. Et quand il regarde devant, le Franco-Polonais voit un nouveau stade et un nouveau centre d'entraînement pour remplacer la Beaujoire et la Jonelière.

Concernant le nouveau centre d'entraînement, Kita et ses conseillers avaient prospecté jusqu'à Ancenis, où ils avaient trouvé plusieurs terrains, à en croire un élu de la ville. Cependant, le journaliste de 20 Minutes David Phelippeau apporte plusieurs bémols sur ce dossier très sensible qui avait fait grincer les dents des supporters.

"Il n’y a qu’un seul terrain dans le pays d’Ancenis visé par le FC Nantes et non plusieurs comme se plaisait à le dire un élu de cette communauté de communes à certains médias. Ouest-France⁩ révèle que la commune en question est Vair sur Loire. Aucune avancée sur ce dossier. Aucune offre d’achat. Les élus de la communauté de communes du pays d’Ancenis, propriétaire du terrain de 35 hectares, n’ont plus de news du FC Nantes depuis un petit moment. Dans l’attente."