FC Nantes : un élément rageant a plombé la saison des Canaris

Actuel 19e au classement de Ligue 1 après 30 journées, le FC Nantes, qui a vu trois entraîneurs se succéder cette saison – Christian Gourguff, Raymond Domenech, Antoine Kombouaré -, vit une saison cauchemardesque et devra lutter jusqu'au dernier match pour son maintien dans l'élite. Pour rappel, le FCN est en Ligue 1 depuis la saison 2013-2014.

Des matchs nuls qui laissent des regrets

Cette saison, les Canaris ont été plombés par les matchs nuls (5 victoires, 13 matchs nuls, 12 défaites). On peut remarquer qu'avec l'ancien comptage (V/N/D à 3pts/2pts/1pt), Nantes ne serait pas relégable et pointerait à la 15e place du classement avec quatre points d'avance sur le FC Lorient, qui serait 18e et barragiste.

