FC Nantes : un espoir inespéré surgit en vue du maintien !

Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Le FC Nantes est en grand danger. Semaine après semaine, la menace d’une relégation en Ligue 2 s’épaissit sans que Waldemar Kita ne sorte du bois pour s’en inquiéter. Le président des Canaris serait confiant à l’idée de voir Antoine Kombouaré au moins par le biais du barrage.

En attendant, le FC Nantes affrontera l’OL dimanche à la Beaujoire en clôture de la 33e journée de L1 avec la peur au ventre (21h). Emmanuel Merceron, très sceptique sur les chances des Canaris de réussir à sauver leu tête dans l’élite jusqu’à maintien, a retrouvé une lueur d’espoir inespérée en observant le niveau de leurs prochains adversaires après les Gones.

Le FC Nantes va affronter les cancres de L1 après l'OL

« Je suis traversé d'un doute depuis ce matin, a-t-il lâché ce jeudi. J'étais persuadé qu'on allait en L2 sans barrages, mais après le FCN-OL de dimanche, il y a 4 matchs faciles (Strasbourg, Brest, Dijon, Bordeaux) pour le FC Nantes. Et s'ils le faisaient ? On va jouer sur cette série le 18e, le 19e et le 20e sur les matchs retours... »