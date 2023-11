FC Nantes : un ex Canari toise déjà Messi en MLS

Arrivé en MLS en juillet dernier pour être la mégastar et la vitrine du championnat, Lionel Messi a fait chou blanc aux trophées de la MLS en 2023. Le Ballon d’Or de l’Inter Miami n’a remporté ni le titre de meilleur joueur, ni celui de meilleur nouveau venu dans le championnat nord-américain (remporté par le grec Giorgos Giakoumakis).

L’ancienne star du PSG a donc fait moins bien qu’un éphémère joueur du FC Nantes (8 matchs), lequel s’en sort avec un trophée : Matt Miazga. Passé par les Canaris pour six mois lors de la saison 2018-19, l’Américain a en effet été élu meilleur défenseur de l’année en MLS avec le club du FC Cincinnati.

Apparu à 36 reprises en 2023, Matt Miazga avait notamment muselé Léo Messi lors de son retour à la compétition lorsque le FC Cincinnati avait ruiné les derniers espoirs de play-offs de l’Inter Miami en s’imposant (1-0). Toujours en course pour le titre suprême de Major League Soccer, le Cincinnati de Miazga va défier le Philadelphia Union d’un certain Alejandro Bedoya le 26 novembre prochain pour les quarts de finale de la saison régulière…

A Nantes, l’ex défenseur de Chelsea avait surtout marqué les esprits pour sa vidéo devenue virale où il toisait le mexicain Lainez avec sa sélection. Se permettra-t-il le même genre de chambrage avec Messi, autre joueur de petite taille ?

