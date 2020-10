FC Nantes : un ex Canari déplore que l'affiche face aux Girondins soit décrépie

L'avènement du foot business a fait beaucoup de mal à des clubs historiques du championnat de France. Parmi eux, les Girondins de Bordeaux et le FC Nantes, qui ont lutté pour le pouvoir dans les années 80. A l'époque, le derby de l'Atlantique était l'une des plus belles affiches du championnat de France. Aujourd'hui, il a largement perdu de son éclat, comme l'a regretté Sébastien Piocelle, canari de 1996 à 2001 après y avoir été formé, sur le site Girondins4Ever.

"On se faisait bien chambrer"

"Le derby de l'Atlantique a toujours eu une saveur particulière ! Bon, peut-être pas autant que le derby contre Rennes. Peut-être qu’aujourd’hui, ça perd un peu de sa valeur, mais je pense qu’au-delà du derby de l’Atlantique, je pense que c’était des clubs qui étaient vraiment au top dans les années 80. Je me rappelle d’une belle ambiance, on se faisait bien chambrer aussi en tant que Canaris. On était toujours accueillis chaudement à Bordeaux par les supporters bordelais."

Piocelle se souvient avoir été aux premières loges lors du titre du FCGB en 1998/99 : "On a vécu ce titre d’une façon particulière vu que malheureusement pour les Marseillais, on les recevait pour le dernier match. Ils étaient venus gagner 1-0 chez nous, mais ce n’était pas suffisant puisque Bordeaux avait gagné à Paris. C’était un beau championnat. C’est l’année où, nous, on a gagné la Coupe de France. On avait une équipe assez jeune, on a fait un championnat correct en finissant 7e. Par contre, c’est vrai que l’équipe des Girondins était au coude à coude avec l’OM. Je pense qu’ils ont mérité d’être champions. Ça jouait bien, il y avait beaucoup de joueurs de qualité, c’était fluide. Il y avait un effectif assez riche".