FC Nantes : un ex-Canari fracasse Antoine Kombouaré

Il n'a rien oublié. Et peu importe que le souvenir soit lointain, au cours de l'année 2021. Abdoulaye Touré, le milieu de terrain du Havre, était alors un joueur du FC Nantes. Formé au club, même, et figure de l'effectif professionnel depuis plusieurs mois.

"Vous n'êtes pas un homme"

Sauf que Touré avait des envies d'ailleurs. Et qu'il semblait, selon lui, qu'un accord très clair avait été passé avec son entraîneur de l'époque, Antoine Kombouaré. Ce ne fut pas le cas et le milieu de terrain havrais, qui a retrouvé les Canaris ce dimanche à la Beaujoire, a profité d'un entretien à l'Equipe pour asséner sa vérité.

"Avant la fin de saison 2021, j'ai un entretien avec le coach Kombouaré. Ça faisait un moment que je voulais quitter le club. Il me dit : "Le mieux serait que tu partes, comme ça tu es heureux. Par contre, si tu ne retrouves pas de club au 30 juin, tu reprends avec nous, mais ce sera encore le mercato, avec l'objectif que tu trouves un club." Le 29, je reçois un appel, on me dit que je suis exclu du groupe pro. Je pense que c'est une blague. J'appelle Franck Kita (le directeur général délégué). Il me dit : "Ce sont les choix du coach, on ne peut rien y faire." Je réponds : "J'ai un vécu dans ce club, je n'ai jamais manqué de respect, j'étais capitaine il y a quelques semaines. Et on m'envoie en réserve ?" Je demande un entretien avec le coach. Le lendemain, dans le bureau de Franck, le coach arrive et dit : "Pour moi, il n'y a pas de problème. Je t'ai toujours dit que si tu ne trouvais pas de point de chute le 29, tu ne reprenais pas avec nous. Ou alors tu as mal compris." Là, je lui ai dit ses quatre vérités : "Vous prétendez être quelqu'un de droit, qui dit toujours ce qu'il pense, mais vous êtes malhonnête. Vous n'êtes pas un homme."

