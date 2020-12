FC Nantes : un ex du Stade Rennais ou un ancien du LOSC pour remplacer Gourcuff ?

Le FC Nantes navigue à vue. Cela n’est pas un secret de Polichinelle, les supporters feraient même remarquer que c’est le cas depuis l’arrivée de Waldemar Kita aux commandes du club en 2007. Ce constat s’est peut-être encore plus accentué avec l’humiliation subie dimanche à la Beaujoire contre le RC Strasbourg (0-4) et le probable départ à venir de Christian Gourcuff.

Lundi, le président des Canaris a réfuté l’idée d’avoir approché un éventuel remplaçant mais tous les médias proches du club affirment que Kita et Mogi Bayat ont activé leurs réseaux avant même la raclée de dimanche. « La direction prospecte pour un successeur à Gourcuff, a confirmé hier le journaliste de 20 Minutes David Phelippeau. Beaucoup de techniciens proposés et sondés. En vain pour le moment. Le clan Blanc d'ailleurs été sondé. Pas de solution(s) interne(s) privilégiée(s) a priori. Séance demain avec Gourcuff ? »

Pas pourrait être intéressé par une mission sauvetage

Mohamed Toubache-Ter, lui, pousse pour la nomination de Sabri Lamouchi. L’insider ne fait pas si bien dire. L’Équipe, dans son édition du jour, affirme que « de nombreuses pistes ont été explorées, entre les noms proposés et ceux qui attirent vraiment le FCN, de Patrick Vieira à Sabri Lamouchi pour faire court. » Celle menant à Blanc l’aurait également été, via son adjoint et ancien coach du LOSC Franck Passi. « Si le projet nantais a très peu de chances d’intéresser l’ancien sélectionneur des Bleus, Passi, lui, pourrait se laisser tenter par une opération redressement jusqu’à la fin de saison », précise le quotidien sportif. Kita n'aurait donc que l'embarras du choix.