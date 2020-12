FC Nantes : un ex lieutenant de Raymond Domenech doute du choix des Canaris

Zapping But! Football Club ASSE, FC Nantes, RC Lens : les joueurs les plus capés en sélection par club

Ancien chef de presse de l'équipe de France à l'époque de Knysna, François Manardo connait très bien le personnage de Raymond Domenech. Lancé par 20 Minutes Nantes sur le retour sur les bancs de touche au FC Nantes de Raymond la science, l'homme de médias se pince pour le croire.

« Même si je souhaite bonne chance à Raymond Domenech... »

« Ça fait 27 ans, quand même. Sachant qu’en plus entraîneur de club, ce n’est pas le même métier que sélectionneur. Je ne vois pas l'intérêt du défi. A part des coups à prendre. Mais je sais qu’il a le goût de l’adversité, c’est quand tout est difficile qu’il arrive à trouver ses repères. Et puis peut-être que ces dix ans loin du banc ont eu le goût de l’ennui, même si je pensais qu’à 68 ans il était plus favorablement disposé au calme de son rôle de consultant plutôt qu’à remettre son doigt dans l’engrenage », a-t-il analysé.

Et quand on lui demande si Raymond Domenech est l'homme de la situation, Manardo n'y croit pas vraiment : « Pour redresser une situation sportive aussi mal embarquée, il faut un entraîneur avec beaucoup de confiance en lui, mais aussi avec beaucoup d’empathie pour redonner confiance au groupe, juge Manardo. Et même si je souhaite bonne chance à Raymond Domenech, permettez-moi de nourrir quelques doutes quand on connaît le personnage ».