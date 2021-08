FC Nantes : un gros couac gâche le début de saison des Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Les Canaris dans une Beaujoire vide ? Alors que le FC Nantes s’est imposé 2-0 face à Metz ce dimanche, les supporters ne se sont pas déplacés en masse. Seuls 12 052 personnes étaient présentes pour cette rencontre ce qui en fait la plus faible affluence depuis 1996.

Un triste record alors que le FC Nantes a été privé de ses supporters à cause du Covid toute la saison passée. Les plus fervents de ces derniers, les ultras de la Brigade Loire étaient notamment absents car ils contestent la mise en place des restrictions sanitaires pour accéder au stade. Dans un communiqué paru fin juillet ils ont décidé de « prendre une période d’observation, qui durera le temps que nous jugerons nécessaire ». Espérons que les hommes d’Antoine Kombouaré bénéficieront du soutien du plus grand nombre le plus vite possible après une saison plus que compliquée l’année dernière. Affaire à suivre…