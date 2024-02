FC Nantes : un heureux présage pour les Canaris à Toulouse ?

Zapping But! Football Club

La défaite contre Lens (0-1) a fait replonger le FC Nantes, après le bon point ramené de Reims (0-0). C'est à présent un déplacement à Toulouse qui se profile pour les Canaris. Et si les Toulousains restent sur un succès à Reims (3-2), ils sont sur une vilaine série au Stadium.

Toulouse 3e plus mauvaise équipe à domicile

Le Téfécé n’a plus gagné à domicile depuis quatre mois en Ligue 1. Il a le 3e plus mauvais bilan à domicile avec une victoire pour cinq nuls et trois défaites. Son seul succès au Stadium date du 1er octobre, contre Metz (3-0).

