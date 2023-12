FC Nantes : un hommage spontané a déjà été rendu au supporter décédé

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Après l’effroi, c’est désormais l’émotion du côté de Nantes où des dizaines de supporters sont venus se recueillir sur les lieux de l’assassinat hier d’un ultra de 31 ans, en marge de la rencontre face à l’OGC Nice (1-0).

Une gerbe et une fresque en hommage à Max

Comme le rapportent Ouest-France et Presse-Océan, les amis du supporter des Jaune et Vert poignardé par un chauffeur VTC sont venus sur les lieux du drame ce dimanche pour déposer une gerbe de fleurs mais également réaliser une fresque « Max pour toujours », hommage à Max Le Roy (31 ans), le membre de la Brigade Loire et père de famille décédé samedi soir dans cette rixe. Du côté des joueurs, Alban Lafont ou encore Pedro Chirivella y sont également allés de leur message de soutien.

Pour ce qui est des faits, l’enquête est toujours en cours, le chauffeur auteur du coup de couteau est en garde à vue et le procureur de la République de Nantes fera un point sur la situation demain. La justice a également saisie les caméras embarquées des chauffeurs VTC du convoi des supporters niçois pour tenter de comprendre les évènements.

Et une fresque toute fraîche vient d’être peinte. « Max pour toujours », avec les couleurs du @FCNantes. #FCNantes #Nantes pic.twitter.com/2qrk0yqPDS — Marion Auvray (@MarionAuvray) December 3, 2023

Podcast Men's Up Life