FC Nantes : un homme fort de L1 colle un vilain tacle à Kombouaré

Un FC Nantes qui refuse le jeu ? C’est en tout cas la vision des choses de Niko Kovac. L’entraineur monégasque qui affronte le Chaktior Donetsk en barrage aller de Ligue des Champions ce mardi soir, a avoué en conférence de presse avoir été mis en difficulté par Lorient et Nantes en championnat face à leur bloc bas. Ne manquant pas de leur glisser un tacle en conférence de presse.

Sur le Chaktior : « Je m'attends à une équipe qui jouera différemment de Nantes et Lorient: ils vont jouer au foot, chercher à construire du jeu, attaquer, ils voudront marquer. Cela signifie aussi qu'on aura des possibilités pour développer notre jeu et de nous créer des occasions. On les attend à quatre derrière, et pas à cinq comme Lorient. » Pas content le Croate semble-t-il. La réponse d’Antoine Kombouaré, habitué aux punchlines risque d’être toute aussi cinglante. Affaire à suivre…