FC Nantes : un imbroglio monumental éclate sur la vente du club, Landreau sous le choc !

FC Nantes - INFO BUT! : Marcelo Bielsa (Leeds) ne lâche pas Moses Simon

Le FC Nantes fait bien partie des grands clubs français. Pourquoi sinon s’offrir une petite crise sortie de nulle part deux jours après le sacre en Coupe de France contre l’OGC Nice (1-0) ? Au-delà de l’avenir sportif à moyen terme, qui provoque confusion et inquiétude, la vente du club est un sujet récurrent ces derniers mois. Pour preuve, l’émission L’Équipe du Soir a lancé une petite bombe pas plus tard qu’hier : « Vente du FC Nantes très avancée autour de 80 M€ par un investisseur non affilié au Collectif Nantais. C'est sur le point de se faire », a-t-on ainsi entendu en plateau.

Emmanuel Merceron était interloqué : « Petit malaise sur le plateau, si c'est l'info Favard, c'est compliqué de se baser là dessus. Micka Landreau, présent ce soir, n'y croit pas une seconde. » « On sait très bien que la vente ne va pas se faire dans l’immédiat », a résumé le porteur du Collectif Nantais.

L’imbroglio s’est poursuivi lorsque l’émission a choisi un bandeau en reliant sa propre information à ce même Merceron en date de l'année dernière ! « J’ai découvert ça en même temps que tout le monde. Pas compris, a rétorqué l’insider sur Twitter. Surtout l'annonce derrière avec le même montant ? Petit malaise sur le plateau au moment de l'annonce non ? Notamment Gervais Martel. Il vise clairement la crédibilité de Favard pour moi. » Bref, un vrai sac de noeuds dont le FC Nantes se serait sans doute bien passé.

🚨🚨🚨🚨 Info @lequipedusoir : "Vente du #FCNantes très avancée autour de 80M€ par un investisseur non affilié au Collectif Nantais. C'est sur le point de se faire." . 🚨🚨🚨🚨 — Emmanuel Merceron 🇫🇷🚴🏻‍♂️⚽️ (@ManuMerceron) May 9, 2022

Pour résumer Alors que Waldemar Kita ne semble pas donner trop de crédit au Collectif nantais pour prendre sa succession à la tête du FC Nantes, un imbroglio monumental a été étalé lundi soir sur La Chaîne L’Équipe. Mickaël Landreau est interloqué.

Bastien Aubert

Rédacteur