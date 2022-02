FC Nantes : un indésirable relancé par Kombouaré est très inquiétant avant le PSG

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Après plus d'un an de galère, de mise en l'écart, de passage par la réserve et de rumeurs de départ, Jean-Kévin Augustin a retrouvé les terrains de Ligue 1 le 14 janvier lors du déplacement du FC Nantes à Nice (1-2). Il a joué dix minutes à l'Allianz Riviera, puis deux fois quatre minutes contre Lorient (4-2) puis à Strasbourg (0-1) avant d'avoir le droit à un gros quart d'heure le week-end dernier face à Reims (1-0). L'ancien grand espoir du football français est-il à nouveau sur les bons rails ?

"Le retard physique semble énorme"

Pas vraiment, à en croire l'insider Emmanuel Merceron ! "Un joueur que j'ai trouvé inquiétant, c'est Augustin, a-t-il écrit sur son compte Twitter. Le retard physique semble énorme, je ne le trouve pas fit non plus. L'impression qu'on a été enfumé sur l'histoire de son retour. Il lui reste plusieurs semaines, mais sur ses 25 minutes, il avait tellement de lacunes..."

Pas sûr que la réception du PSG à la Beaujoire samedi soir soit de nature à inciter Antoine Kombouaré à donner du temps de jeu à son attaquant. Ce que l'intéressé regrettera forcément, lui qui est né à Paris et qui y a été formé. Au moment de son transfert au RB Leipzig à l'été 2017, il était considéré comme un futur grand. Cinq années plus tard, les choses ont mal tourné pour lui...

