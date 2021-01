FC Nantes : un joueur compare les méthodes Gourcuff et Domenech

Ça paraît difficile à croire mais le FC Nantes va mieux depuis que Raymond Domenech a succédé à Christian Gourcuff sur le banc. Certes, l'ancien sélectionneur n'a toujours pas gagné, mais il n'a pas perdu non plus (nuls contre Rennes et à Montpellier) ! Mais surtout, Sébastien Corchia a l'impression que l'équipe joue de façon plus contact désormais et que cela devrait finir par payer. C'est ce que le latéral droit a expliqué au site officiel du FCN.

"Voir l'équipe jouer en bloc facilite la projection"

"On sent qu'on est beaucoup plus en confiance, c'est indéniable. Sur le terrain, on tente beaucoup plus de choses, on se montre plus compact et au niveau de la solidarité, on est est bien mieux qu'avant. Ça permet forcément de se créer plus d'occasions. Maintenant, il faut s'appuyer sur ces bases-là et faire encore plus pour décrocher la victoire. Voir l'équipe jouer en bloc, ça facilite la projection vers l'avant, oser. Tout le monde fait les efforts et se replace rapidement à la perte du ballon. Rien que ça, ça met les équipes dans la difficulté et c'est pour ça qu'on est mieux."

"On voit vraiment que le nouvel entraîneur accorde une grande importance au rôle des latéraux. On peut libérer des espaces, apporter des solutions offensivement pour se créer des occasions, bien défendre aussi, c'est le plus important. Le fait de ressentir cette importance, ça me donne davantage de confiance. Oui, j'ai envie d'aider l'équipe, faire des efforts. Concernant les coups de pied arrêtés, je m'entraîne beaucoup et j’espère pouvoir être encore plus dangereux en match."